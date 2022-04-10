مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث غرب الإسكندرية.. وقرار من النيابة

أمرت نيابة مينا البصل، بسرعة تحريات المباحث حول وقوع حادث تصادم سيارتين “ميكروباص”، أمام باب 54 بميناء الإسكندرية، وتسبب في مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، بينهم سيدتين، وسؤال المصابين حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لفحصها، والتصريح بدفن ضحيتي الحادث بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغًا بوجود حادث تصادم بين سيارتين أمام باب 50، ووجود مصابين، وانتقل ضباط القسم والمرور و7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارتي ميكروباص، أحدهما صغير الحجم، أثناء صعوده مطلع كوبري 54 بمنطقة الورديان قبل لحظات من موعد الإفطار.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "هاني عبد الحميد أمين موسى" 47 سنة، مقيم القباري، و"محمد هريدي إبراهيم" 60 سنة، مقيم عبد القادر، وجرى نقلهما إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

واصابه كل من "إيمان محمود حسن" 40 سنة، بكسر بالحوض، و"إلهام حسن حمدالله، 25 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، و"أيمن محمد جاد" 50 سنة، بكسر بالذراع الأيمن، و"أحمد عباس عيسى" 53 سنة، كسر بالحوض.

وتسبب الحادث في إصابة كل من "مينا عيد شاكر" 30 سنة، بكسر بالضلوع والفقرات الظهرية، ومحمد نشأت عبد الجواد، 20 سنة، بكسر بالضلوع وكدمات بالوجه والرأس، وحسب الله أحمد عبد الرحيم" 40 سنة، كسر بالضلوع والحوض، و"السيد محمد السيد أحمد" 47 سنة، كسر مضاعف بالذراع والساعد الأيمن وجروح بالرأس.

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جمال حماده، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.