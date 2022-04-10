الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة القاهرة يهنئ القوات المسلحة بانتصار العاشر من رمضان

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، والشعب المصري بالكامل، بمناسبة ذكرى الانتصار يوم العزة والنصر، مؤكدًا على أن انتصار العاشر من رمضان ملحمة مصرية خالصة سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطاهرة لاستعادة الأرض.

وأوضح الدكتور الخشت، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان ستظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال وتكون شاهدة على قوة وإرادة الجيش المصري العتيد، ودرس في الانتماء وحب تراب الوطن، وأنه لا أعلى ولا أسمى من التضحية في سبيل الله من أجل الوطن، رحم الله شهداء مصر الأبرار الذين ذادوا عن ترابها ودافعوا عن أرضها وضحوا بأرواحهم، موجهًا التحية لكل رجال قواتنا المسلحة.

وشدد الدكتور الخشت، على أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان في ظل وجود رجال وصفهم بالشهامة والوطنية والشجاعة والتحلي بروح الفداء، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فوز عدد من علماء جامعة القاهرة بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جامعة القاهرة التكنولوجيا القوات المسلحة عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح الانتاج الحربى العاشر من رمضان رئيس الجمهورية وزير الدفاع

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