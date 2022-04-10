الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مركز «جاماليا» يعلن عن وجود جهاز اختبار المناعة بعد تعاطى اللقاح الأنفى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن رئيس مركز "جاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ أن جهازا للتأكد من وجود المناعة لدى من تلقوا لقاحا أنفيا ضد فيروس كورونا موجود.

واشار إلى أنه من الضروري إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة به بغية استخدامه على نطاق واسع.

وقال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إن جهاز اختبار المناعة موجود، لكنه ليس اختراعا لنا، إذ إننا أخذنا جهاز اختبار آخر وقمنا بتكييفه على لقاحنا".

وأضاف قائلا: "لقد وضعنا شروطا للتحليل بحيث يمكن قياس كمية الغلوبولين المناعي في الأغشية المخاطية. وحسب مدير مركز "غاماليا" فإن جهاز اختبار المناعة ليس بحاجة إلى تسجيل رسمي. ومن أجل استخدامه الجماعي يكفي إدخال تعديلات على التعليمات.

يذكر أن اللقاح الأنفي الذي أطلق عليه "سبوتنيك – إن" تم تسجيله في روسيا يوم 1 أبريل الجاري.

 

 

انف تعاطى الأنف المناعة جاماليا اللقاح مناعة

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