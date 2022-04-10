محمد مرسى يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (إنفوجراف)

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مساء أمس السبت، مفاجأة من العيار الثقيل من خلال عرض تسجيل يوثق لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير طنطاوى والرئيس المعزول محمد مرسى.

وخلال اللقاء الموثق قال الرئيس المعزول محمد مرسي: «النتيجة متتغييرش لإن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة.. الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسئولية، لا أتمنى ذلك ولا أوافق عليه».

وقال المشير: «لو حصل، وجهة ما حاولت تضرم النار في البلد هتبقى مصيبة على البلد وعلينا كلنا.. خد بالك من دي وخليهم مفيش داعي للحاجات دي».

مرسي: «التصرف الموجود لشعور الموجود تلقائي شعبي وليس مخطط له، ليقاطعه المشير: «لأ مخطط له».

وطلب مرسي إلغاء قرار حل مجلس الشعب، وقال المشير: «ليس من سلطتي إلغاء القرار ده قرار محكمة والتنفيذ حاجة والقرار حاجة».

ليقول مرسي: «استمع إلي» ليرد المشير: «استمعت إليك كتير جدا».

وقال مرسي: اقترحت إلغاء القرار، أو إحالته إلى الفتوى والتشريع لحد ما يقول رأيه، ليرد المشير: «لو جمعت المجلس وعرضت عليهم محدش هيوافق عليه».

مرسي: «إذا استشعر الناس لتغيير النتيجة» ليقاطعه المشير: «شعب مين وألا قصدك فئة معينة.. معظم الشعب بيقول كلام تاني».

مرسي: «تغيير النتيجة سيؤدي إلى كثير من الاضطرابات وهناك خطر حقيقي».

ويتناول الاختيار 3، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية، بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبوضيف.



مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.