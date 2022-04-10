الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

ضمن أحداث مسلسل الاختيار.. الإخوان يخالفون القوانين والجيش يتصدى (إنفوجراف)

الإخوان
الإخوان

يحظي مسلسل "الإختيار" بشعبية كبيرة ونسب مشاهدة عالية جذبت انتباه الملايين لما يسرده العمل من أحداث وكواليس هامة شهدتها الساحة السياسية  المصرية منذ إندلاع ثورة 25 يناير و حتي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئاسة جمهورية مصر العربية .

  وانفردت الحلقة " الثامنة " من مسلسل "الأختيار"  في عامه الثالث بالعديد من الأسرار ، نستعرضها فيما يلي : 

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" أمس السبت ،  عرض تسجيل خطير به لقاء يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جسد دوره الفنان ( ياسر جلال)  و المشير طنطاوى الذي جسد دوره الفنان (أحمد بدير) والرئيس المعزول محمد مرسى الذي جسد دوره الفنان (صبري فواز)، من أجل ترتيب للفترة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتي كشفت محاولات مرسي جعل الاجتماع مع المشير منفرداً إلا أن الأخير يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل ابنه ووجوده ضرورى، وبعدها تعرض مشاهد حقيقية من هذا الاجتماع وحديث المشير مع مرسى عن السيسى، بأنه يستطيع تحمل مسئولية دولة بأكملها .

 

ووثقت الحلقة طلب الرئيس المعزول محمد مرسى من  المشير طنطاوى انعقاد مجلس الشعب، ليرد طنطاوى بالرفض، قائلاً:"معلش أنا أصارحك القول، هل أنا أقدر أعمل حاجة دلوقتى فى مجلس الشعب!، ليرد مرسى بـ آه حضرتك تقدر تلغى القرار، ويجيب طنطاوى: لأ أنا مقدرش ألغى القرار، وليس من سلطتى ألغى القرار، ويرد مرسى: حضرتك اللى أصدرت القرار، ليجيب طنطاوى بأنه قرار محكمة. 

 

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

 

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

مصر الانتخابات الإخوان السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية

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