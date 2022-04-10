وكالة الأنباء النيجيرية تشيد بخطط القاهرة لتطوير التعاون الثنائى مع أبوجا

سلطت وكالة الأنباء النيجيرية الرسمية (NAN) الضوء على توقيع مصر ونيجيريا مذكرة تفاهم لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تطوير قطاع الفنون والثقافة، مشيرة إلى أن مصر تشترك مع نيجيريا في تاريخ ثقافي عميق أدى إلى تقدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى كلا البلدين.

وذكرت الوكالة أن المدير العام للمجلس الوطني للفنون والثقافة في نيجيريا (NCAC)، أوتونبا سيغون رونسوي، صرح في بيان مؤخراً أن مصر ونيجيريا اتفقتا على تعميق تعاونهما الثنائي من خلال مذكرة تفاهم حول سبل تطوير قطاع الفنون والحرف.

وأوضح رونسوي أن الاتفاقية كانت أحد القرارات التي تم التوصل إليها في الزيارة التي قام بها وفد من مصر إلى أبوجا برئاسة إيهاب عوض، سفير مصر في نيجيريا لدراسة تطوير التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والسياحة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين القاهرة و أبوجا في مجالات الفنون والثقافة.

ونوهت الوكالة إلى أن السفارة المصرية تعمل على خطة عمل ستمكن المدير العام للمجلس الوطني للفنون والثقافة في نيجيريا وفريق إدارته من زيارة مصر للتعرف على الفرص الهائلة في قطاع الفنون والثقافة والتي ستتوج بتوقيع مذكرة تفاهم لتطويرها.

وتابعت أن السفارة المصرية تسعى لإنشاء نافذة لعرض منتجات الفنون والحرف اليدوية التي تتميز بها مصر في نيجيريا حيث وصلت الخطط إلى مرحلة متقدمة لكلا البلدين للتعاون في هذا الصدد، مشيراً إلى مشاركة مصر في المعرض الدولي للفنون والحرف (INAC)٢٠٢٢ الذي سيقام في أغسطس من هذا العام.

ونقلت الوكالة عن رونسوي سعادته بأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد شهدت نمواً قوياً على مر السنين، وقوله إن "البلدين يشتركان في تاريخ ثقافي عميق أدى إلى تقدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين نظرًا لالتزامهما بالمعاهدات الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وصندوق النقد الدولي".

كما أشارت إلى تأكيد رونسوي، وهو أيضًا رئيس مجلس الحرف العالمي للمنطقة الأفريقية، على حاجة مصر ونيجيريا للعمل من أجل تسخير إمكاناتهما السياحية الثرية، كاشفاً عن خططه لإطلاق نادي الصداقة بين نيجيريا ومصر خلال زيارته لمدينة مصر القديمة لتعزيز النمو وتعميق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.