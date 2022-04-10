الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

نصائح لتخفيف الوزن فى شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

نصائح لتخفيف الوزن
نصائح لتخفيف الوزن

يتميز شهير رمضان الكريم باعتماده على قائمة من الأطعمة والحلويات مرتفعة السعرات الحرارية والتي ينتظرها العديد من الصائمين من عام إلى آخر كأحد مظاهر الاحتفال بالشهر وقد تتسبب في زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه.

وفيما يلي يقدم لكم موقع " الدستور " بعض النصائح لتخفيف الوزن في رمضان :

1-تجنّب الشبع التام 
2-أكثر من تناول الخضروات 
3-أكثر من شرب المياه 
4-تجنب تناول المقالي 
5-أكثِر من المجهود الحركي 
6-تناول الحلويات بحدود 
7-لا تبالِغ في استهلاك التمر 
8- لا تبالغ في تناول الشاي والقهوة
9- لا تبالغ في تناول العصائر 
 

و لإنقاص وزنك في شهر رمضان الكريم   يجب أن يتم التعرف أولاً على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم  بناءً على العمر ومستوى النشاط لأنها قد تختلف من شخص إلي آخر، ويجب معرفة أيضًا السعرات الحرارية للأطعمة التي نتناولها خلال شهر رمضان المبارك، وتناول ما يتناسب مع  الاحتياج لتجنب زيادة الوزن.


ويعد نظام الحمية في رمضان فرصة للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة التي تم اكتسابها طوال الفترة الماضية، كما  يساعد النظامُ الغذائيّ المتوازنُ على توفير العناصر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه، و يؤدي عدم اتّباع نظامٍ غذائيٍّ متوازن إلى جعل الجسم أكثر عُرضةً للإصابة بالأمراض، و العدوى، و التعب، و انخفاض مستوى الأداء.


ويُمكن للنظام الغذائي الصحيّ أن يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة؛ بما في ذلك: أمراض القلب، والسكتات الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني، والكوليسترول، إضافةً إلى بعض أنواع السرطان المتعددة، كما يُمكن أن يساهم النظام الغذائي الصحيّ في تسريع عملية الشفاء عند المرض، والتقليل من خطر الإصابة بالسُمنة وكذلك تعزيز عملية فقدان الوزن.

شهر رمضان السكرى من النوع الثانى مرض السكرى من النوع الثانى السرطان تناول الحلويات النظام الغذائي مرض السكري السعرات الحرارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم