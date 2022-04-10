نصائح لتخفيف الوزن فى شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

يتميز شهير رمضان الكريم باعتماده على قائمة من الأطعمة والحلويات مرتفعة السعرات الحرارية والتي ينتظرها العديد من الصائمين من عام إلى آخر كأحد مظاهر الاحتفال بالشهر وقد تتسبب في زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه.

وفيما يلي يقدم لكم موقع " الدستور " بعض النصائح لتخفيف الوزن في رمضان :

1-تجنّب الشبع التام

2-أكثر من تناول الخضروات

3-أكثر من شرب المياه

4-تجنب تناول المقالي

5-أكثِر من المجهود الحركي

6-تناول الحلويات بحدود

7-لا تبالِغ في استهلاك التمر

8- لا تبالغ في تناول الشاي والقهوة

9- لا تبالغ في تناول العصائر



و لإنقاص وزنك في شهر رمضان الكريم يجب أن يتم التعرف أولاً على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بناءً على العمر ومستوى النشاط لأنها قد تختلف من شخص إلي آخر، ويجب معرفة أيضًا السعرات الحرارية للأطعمة التي نتناولها خلال شهر رمضان المبارك، وتناول ما يتناسب مع الاحتياج لتجنب زيادة الوزن.



ويعد نظام الحمية في رمضان فرصة للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة التي تم اكتسابها طوال الفترة الماضية، كما يساعد النظامُ الغذائيّ المتوازنُ على توفير العناصر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه، و يؤدي عدم اتّباع نظامٍ غذائيٍّ متوازن إلى جعل الجسم أكثر عُرضةً للإصابة بالأمراض، و العدوى، و التعب، و انخفاض مستوى الأداء.



ويُمكن للنظام الغذائي الصحيّ أن يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة؛ بما في ذلك: أمراض القلب، والسكتات الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني، والكوليسترول، إضافةً إلى بعض أنواع السرطان المتعددة، كما يُمكن أن يساهم النظام الغذائي الصحيّ في تسريع عملية الشفاء عند المرض، والتقليل من خطر الإصابة بالسُمنة وكذلك تعزيز عملية فقدان الوزن.