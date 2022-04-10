الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«آراب نيوز» تبرز استعداد مصر لإنشاء خط سكك حديدية يربطها بالسودان

مشروع ربط السكك الحديدية
مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان

تناولت صحيفة "آراب نيوز" استعداد مصر لإنشاء خط سكك حديدية جديد يربطها بالسودان، وتوقيع اتفاقية منحة مع الكويت بقيمة  2.5 مليون دولار للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد بين القاهرة والخرطوم. 

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاقية تعزز الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم العلاقات الاقتصادية مع دول قارة أفريقيا لتعزيز الجهود التنموية في إطار أجندة التنمية 2063، بحسب ما أكدته رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. 

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التعاون الدولي قولها إن "مصر ترتبط بعلاقات قوية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، لاسيما ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء".

وأشارت إلى أن محفظة التمويلات الإنمائية الجاري تنفيذها مع الصندوق الكويتي للتنمية تضم 21 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار، فيما تضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 منحة فنية بقيمة 48.6 مليون دولار. 

وأضافت إن إجمالي عدد المشروعات التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويلها بجمهورية مصر العربية بلغ 54 مشروعًا بقيمة حوالي 3,643 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والمياه والكهرباء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 14 منحة ومعونات فنية بقيمة حوالي 48.6 مليون دولار أمريكي. 

ومؤخرا، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار للمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع انشاء خط سكة حديد يربط بين مصر و السودان بطول 570 كم.

صحيفة آراب نيوز خط سكك حديدية الكويت القاهرة والخرطوم خط سكة حديد العلاقات الاقتصادية أفريقيا

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