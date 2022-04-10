الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب: بايدن تسبب فى التضخم وارتفاع أسعار الغاز بالولايات المتحدة

ترامب
ترامب

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الرئيس الحالي جو بايدن تسبب في حدوث تضخم جامح، وارتفاع أسعار الغاز والغذاء في البلاد.

 

وقال ترامب أمام تجمع حاشد لمؤيديه في نورث كارولينا: "بايدن والديمقراطيون في الكونجرس أثاروا تضخما هائلا، هناك كارثة في سلسلة التوريد".

 

وأضاف: "لقد أعلن الديمقراطيون الحرب على الطاقة الأمريكية، والآن تعاني الطبقة الوسطى من أسعار الغاز والغذاء المرتفعة".

 

وتابع: "بلدنا يهينه رئيس لا يعرف ما يجري. لا يعرف ماذا يفعل أو ماذا يقول".

 

وأكد أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة.

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