انطلاق عرض «خلطة شبرا» على مسرح الطليعة.. الأربعاء المقبل

تستقبل خشبة قاعة صلاح عبد الصبور، بمسرح الطليعة بالعتبة، في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، افتتاح العرض المسرحي "خلطة شبرا"، من تأليف وأشعار الكاتب المسرحي يسري حسان، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة ــ البيت الفني للمسرح، ومن إخراج محمد سليم ، ووضع موسيقى العرض المسرحي "خلطة شبرا"، الفنان الراحل أحمد الحجار.

والعرض المسرحي "خلطة شبرا"، عن كتاب صدر بنفس العنوان للكاتب يسري حسان، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، ويشير "حسان" في مقدمته للكتاب إلى: مبدئيًا، لا تنتظر مني كتابة عن تاريخ شبرا، لست مؤرخًا، ولاحتى جغرافيًا وأنت إذا سألتني: وماذا تكون إذن؟ فسوف أجيبك بأنني: لا أعرف مين أنا المؤرخون كثر، وكذلك الجغرافيون والفلاسفة والمفكرون الاستراتيجيون، يمكنك أن تجد طلبك عندهم، أما أنا الذي درست التاريخ فعلًا في آداب عين شمس، وأحببت أساتذتي رأفت عبدالحميد وإسحق عبيد ومحمود إسماعيل وإبراهيم نصحي.

وجدت أنه لا يصح على مواطن شبراوي مثلي أن يدخل في منافسة مع مواطن شبراوي آخر أكثر دراية وتخصصًا في هذا الجانب، وسبقه إلى إصداركتاب مهم عن شبرا.. إسكندرية مصغرة في القاهرة، هو دكتور محمد عفيفي، الذي استمتعت بكتابه فعلًا وأحببته، ثم إنه دكتور بينما حصلت أنا على الليسانس بطلوع الروح بعدما علمتنى الأدب دكتورة زينب عصمت راشد، رحمها الله وأسكنها أوسع جناته هي وزوجها الراحل العلامة محمد شفيق غربال.

ويتابع: لا أكتب مذكراتي هنا، تمنيت أن أكتبها فعلًا، لكني كلما شرعت في عمل شئ أظنه اختراعًا جديدًا، وجدت من سبقني إليه، قطاع طرق والله، وأكبر قاطع طريق فيهم هو الأستاذ بابلو نيرودا، قلت لماذا يا حاج بابلو قطعت على هذا الطريق؟ روح منك لله، فمن يقرأ مذكراتك لابد يحترم نفسه ويبحث له عن هواية أخرى، ثم إنك من تشيلى، وأنا من شبرا، والناس عندها عقدة الخواجة حتى لو لم يعرفوا ظروف تشيلى هذه وأين تكون أصلًا، مهما كتبت أنا سيقولون: بابلو نيرودا.. بابلو نيرودا، وأقول لك الحق، وبغض النظر عن أنك شاعر عالمي عظيم، فإن أدب شبرا وأخلاق شبرا وجدعنة شبرا تمنعني من التقطيع عليك.. وتمنعني كذلك من التقطيع على ابن شبرا البار الشاعر مدحت العدل الذي كتب ديوانًا عن شبرا وناسها، صحيح لم أقرأه حتى الآن، لكنه ما دام من شاعر شبراوي وعن شبرا أكيد سيكون جميلًا".