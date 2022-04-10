سعود أحمد يكشف تفاصيل مشاركته فى مسلسل «Suits بالعربى»

كشف الفنان والمخرج سعود أحمد عن تفاصيل دوره في مسلسل "Suits بالعربي" والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي بشكل حصري عبر قنوات cbc وOSN.

وقال سعود أحمد، في تصريحات صحفية، إنه انضم إلى فريق عمل مسلسل Suits بالعربي مؤخرا ومن المقرر أن يظهر خلال الـ 10 حلقات الأخيرة من المسلسل وذلك في أخطر قضية يترافع فيها زين ثابت وأدهم منصور، رافضا الكشف عن تفاصيل القضية مؤكدا ان الحلقات المقبلة ستحمل العديد من المفاجآت وسيكون عنصر أساسي في تحقيقات القضية التي ستكشف عنها الحلقات القادمة.

سعود أحمد من كواليس مسلسل Suits

ملخص أحداث الحلقة 8 مسلسل Suits بالعربي

كشفت الحلقة 8 من مسلسل Suits بالعربي للنجم آسر ياسين وأحمد داود والذي يعرض بشكل حصري عبر قنوات cbc خلال السباق الرمضاني الحالي عن وقوع المحامي آدم منصور (أحمد داود) في ورطة بعدما اكتشفت ليلى (تارا عماد) حقيقة عمله بالماضي، بعدما عرض عليها آدم المساعدة في اجتياز امتحان المعادلة، لتدرك من صديقتها بأن هناك شخصًا يقوم بحل الامتحانات لطلبة، وعندما طلبت مقابلته، قابلها آدم وادعي بأنها صدفة.

كما نجح آدم في إقناع زين ثابت (آسر ياسين) ببراءة موظفة شركة البورصة وكشف له مكاسب الشركة في البورصة ليثبت له تورط مدير الشركة والمحامي الخاص بها في أعمال تخالف قانون الرقابة الإدارية.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

يعرض مسلسل "Suits بالعربي" على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحا وعلى قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً وعلى منصتي ”Watch It" و “OSN+".

أبطال مسلسل Suits بالعربي

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.