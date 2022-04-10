الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيرو تعلن حالة طوارىء سياحية بسبب فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت البيرو السبت حالة طوارئ سياحية لإنعاش هذا القطاع الحيوي في البلاد الذي ألحق به تفشي فيروس كورونا أضرارا جسيمة.


وتراجع عدد السياح الأجانب في البيرو من 4,4 مليون عام 2019 إلى 900 ألف عام 2020. أما عام 2021 فقد زار البلاد 400 ألف سائح فقط، وفقا لبيانات رسمية.


وستعطي وزارة التجارة الخارجية والسياحة في غضون 15 يوما موافقتها على خطة طوارئ تشمل إجراءات إنقاذ مالي واستثمارات في مجال الترويج السياحي.
 

وتراجع اقتصاد البيرو بنسبة 11,12 بالمائة عام 2020 ودخل مرحلة ركود حتى حزيران/يونيو 2021، لكن قطاع السياحة تلقى الضربة الاكبر.
 

وواجهت البيرو موجة ثالثة من وباء كوفيد في كانون الاول/ديسمبر، لكن الإصابات انخفضت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.
 

وسجلت البيرو التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة أكثر من 3,5 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 212 ألف وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

سياح سبب حالة طوارىء بسبب فيروس كوفيد-19 طوارىء كوفيد فيروس البيرو

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وائل لطفي

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