نيوزيلندا.. العثور على قنبلة يدوية تعود للحرب العالمية الثانية

عثر عمال مصنع لرقائق البطاطس في نيوزيلندا على قنبلة يدوية تدريبية تعود للحرب العالمية الثانية، بين البطاطس في طريقها للتقطيع.

تم العثور على القنبلة من قبل عمال المناوبة الليلية في مصنع "مستر شيبس" في إيست تاماكي، إحدى ضواحي أوكلاند أكبر مدينة في البلاد.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن موظف المصنع ريتشارد تيوروكورا، وأثناء مراقبته الحزام الناقل في "منطقة استقبال البطاطس" بالمصنع، لاحظ "جسما غير عادي"، وكان يعتقد أنها حبة بطاطس قذرة أو حجر غريب الشكل، وبعد أن قام بتنظيفه وجد أنه "قنبلة يدوية".

وتم استدعاء الشرطة إلى المصنع، التي بدورها استدعت فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لقوة الدفاع النيوزيلندية.

وقرر خبراء المتفجرات أن الجسم الغريب يسمى "قنبلة المطاحن"، وهي قنبلة يدوية شائعة خلال الحرب العالمية الثانية، وعقب فحصها بالأشعة السينية، تبين أنها "قنبلة غير متفجرة"، وربما استخدمت لأغراض التدريب.

من جهته، قال مدير المصنع، إن "الحادث هو الأول من نوعه في تاريخ المصنع الممتد لـ30 عاما، وهو يأمل أن تعيد الشرطة القنبلة اليدوية إلى الشركة حتى يمكن عرضها في (غرفة الجوائز) بالمصنع".