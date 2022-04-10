الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى يقبض على 4 أشخاص بصحراء الشويفات بحوزتهم كمية من المخدرات

الجيش اللبنانى
الجيش اللبنانى

أصدرت قيادة الجيش في لبنان، بيانًا سلطت فيه الضوء على اعتقال 4 أشخاص في صحراء الشويفات وبحوزتهم كمية من المخدرات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء  "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، قالت قيادة الجيش في البيان "بتاريخ 9 أبريل 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صحراء الشويفات المواطنين (ع.ع)، (ح.ن)، (ح.ب) و(ب.ك) لترويجهم المخدرات.

وأضافت أن (ع.ع) وبتاريخ 24 يوليو 2016 أقدم على إطلاق النار بإتجاه احد المواطنين ما أدى إلى وفاته.

وأكد الجيش أنه تم ضبط بحوزة المتهمين كمية من المخدرات (باز كوكايين - كوكايين - حشيشة الكيف)، إضافة إلى مبلغ مالي ودراجة نارية وأجهزة خلوية.

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