حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

قال وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي ماتان كاهانا، إنه يعتقد أن زميلته في حزب "يمينا" عيديت سليمان، ما زالت قادرة على العودة إلى الائتلاف بعد أن أدى انشقاقها المُفاجئ الأسبوع الماضي إلى حرمان الحكومة الهشة من أغلبيتها البرلمانية الضئيلة.





وقال كاهانا في تصريح أوردته القناة الـ "12" العبرية: "بعون الله.. لا يزال بوسع (عيديت) العودة.. كما تعلمون، عالم السياسة مجنون جدًا.. لم يحدث شيء يبرر حقًا رحيلها.. أعتقد أنه بمجرد عودة الحكومة [من عطلة الكنيست] والبدء في إنجاز الأمور على أساس مبادئها التأسيسية، سترى (عيديت) بأننا نقوم بأشياء جيدة، ونحمي القيم اليمينية، دون استفزاز بعضنا البعض".





وأضاف: "ومع ذلك، فإن التحالف بالتأكيد ليس في حالة جيدة.. إنها ليست زوبعة بسيطة".





وكانت عيديت سليمان أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، استقالتها من حزب "يمينا" وبالتالي من الائتلاف الحاكم، بسبب ما قالت إنه "إضرار" بالهوية اليهودية في إسرائيل. وأفقدت سليمان، الحكومة الائتلافية، أغلبيتها البرلمانية إذ انه لن يكون بوسع هذه الحكومة تمرير أي قانون أساسي أو موازنة بعد عودة الكنيست من عطلة الربيع يوم 8 مايو المقبل.