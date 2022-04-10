3 مصابين بحادث مروري بكفر الزيات

أصيب 3 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق قرية قليب آبيار كفر الزيات، بالقرب من قرية كفور بلشاي.

تحرر المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الزيات العام.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة على طريق قرية قليب ابيار كفر الزيات، بالقرب من قريه كفور بلشاي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.