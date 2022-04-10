الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي للمباراة القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2022 ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع النهائي من البطولة، بعد هزيمته من المصري البورسعيدي بهدف دون رد في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي 

ويقام موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في القاهرة على ملعب الأهلي وي السلام.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل 16 أبريل، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرباط، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 

وأسفرت قرعة دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة النادي الأهلي المصري والرجاء المغربي، بينما يواجه وفاق سطيف الجزائري مع الترجي التونسي.

فيما يلتقي صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الأنجولي بترو أتلتيكو، بينما يواجه شباب بلوزداد الجزائري مع الوداد المغربي.

ونجح الأهلي في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تأهل الرجاء المغربي برصيد 15 نقطة، متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية.

ويدخل النادي الأهلي مباراته ضد الرجاء المغربي على أمل الفوز مستعينا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تسهيل مهمته في لقاء العودة.

وحصد الأهلي لقب بطل دوري أبطال أفريقيا في أخر نسختين على حساب كايزر تشيفز والزمالك.

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تأجيل مباراتين للأهلي في الدوري 

في سياق منفصل، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، تأجيل مباراتين للأهلي وبيراميدز والمصري في مسابقة الدوري المصري بسبب مشاركتهما في البطولات الأفريقية، بتأجيل لقائي الأهلي أمام إنبي وإيسترن كومباني.

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