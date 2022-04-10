الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 10-4-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الأحد، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا على معضم الأنحاء ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.


كما تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، ومشمس على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 29 15
الإسكندرية 24 15
وادى النطرون 27 15
طنطا 29 14
شبين الكوم 29 14
دمنهور 28 15
بلطيم 24 15
مطروح 21 14
السلوم 23 14
سيوة 29 11
بورسعيد 22 15
دمياط 21 15
الزقازيق 29 15
المنصورة 29 15
الإسماعيلية 29 15
السويس 28 15
العريش 23 15
رفح 23 14
رأس سدر 30 16
نخل 28 15
نويبع 35 16
طابا 31 16
كاترين 29 14
الطور 32 23
شرم الشيخ 32 23
الغردقة 33 22
مرسى علم 32 21
الفيوم 31 17
بنى سويف 31 17
المنيا 32 17
أسيوط 34 18
سوهاج 35 19
قنا 38 22
الأقصر 39 23
أسوان 41 24
ادفو 41 24
أبوسمبل 39 25
الوادى الجديد 37 20
شلاتين 33 18
أبو رماد 33 17
حلايب 30 19
رأس حدربة30 18

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