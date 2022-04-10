مسلسل جزيرة غمام الحلقة 8| «بطلان» يقع في حب العايقة «سندس»

بدأت أحداث مسلسل جزيرة غمام تضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة الثامنة الكثير من التفاصيل الشيقة.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 8

وشهدت الحلقة تألق الفنانة مي عز الدين، فى دور "العايقة سندس"، وهي شخصية الغجرية التى تأتى إلى جزيرة غمام لتقلب حياة سكانها رأسا على عقب بمحاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وتارة أخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

وخلال مشاهد الحلقة استطاعت "العايقة سندس" أن تجذب البطلان "محمود البزاوي" إليها وأن توقعه في حبها، حيث ذهب البطلان ليخبر العايقة و وزوجها خلدون، "طارق لطفي" أن كبير جزيرة غمام وافق علي بقائهم في الجزيرة.

وقالت «العايقة»: «لا كدا نعمل ليلة كبيرة ونرقص لسيدنا بس فين هنا في الخيمة ولا في بيت الحاج لو كان لينا بيت كنت رقصت لك فيه علي طبلة خلدون للصبح»، ليرد البطلان، «لا هنا في الخيمة».

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

و يعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميا.