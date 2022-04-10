الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم بإعدام 3 متهمين بقتل طفلين والشروع فى قتل ثالثة بسوهاج

الإعدام
الإعدام

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكمًا بإعدام 3 متهمين بقتل طفلين والشروع فى قتل طفلة ثالثة، بدائرة مركز شرطة أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس عام 2019، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكل من “أ. ق”، وشقيقيه “ج. ق”، و"م. ق هاربين، تهمة قتل المجنى عليهما الطفلين ح. ع، و ع. أ، والشروع فى قتل شقيقة المجنى عليه الثانى الطفلة ن. أ، بأن اطلقوا صوبهم وابلًا من الرصاص من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، حال تواجدهم بأرض زراعية، بسبب خلافات على الميراث بينهم وبين أهلية الأطفال، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

مستشارين بدون ترخيص محكمة الجنايات الاتجار في المواد المخدرة محكمة جنايات سوهاج قتل شقيقه

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