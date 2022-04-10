مزايا تناول الفاكهة على السحور

إن تناول الفاكهة بانتظام على وجبة السحور من الأمور المفيدة للجسم، خاصة في الأوقات الحارة، حيث إنها تساهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لصيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

وأكد خبراء التغذية بموقع "organicfacts" الطبي، أن الفاكهة تفيد الجسم لأنها مصادر طبيعية للفيتامينات والمعادن الضرورية، فهي غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالإمساك.

الفاكهة لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة:

تعتبر الفاكهة جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي لأنها توفر طاقة وفيرة دون إضافة أي سعرات حرارية غير ضرورية، حيث تحتوي الفاكهة على حد أدنى من الصوديوم والدهون الضارة ، لذا فهي صحية لقلبك.

كما تعد الفاكهة مصدرًا غنيًا بأحماض الفوليك التي تعد أهم عنصر غذائي للحامل، فمن المعروف أن حمض الفوليك يقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي التي تحدث أثناء نمو الجنين والعيوب الخلقية.

الفوائد الصحية للفاكهة على السحور:

قد يؤدي تناول الفاكهة والخضروات إلى تعزيز الصحة العاطفية بين الشباب الأصحاء، حيث تشير الأبحاث إلى أن المزاج الجيد قد يؤدي إلى تفضيل أكبر للأطعمة الصحية.

زيادة الطاقة

عندما تأكل الفاكهة يزداد إمدادك بالطاقة في وقت قصير؛ هذه إحدى الفوائد الأساسية للفواكه التي يمكننا الاستفادة منها، وهذا هو السبب الذي يجعل الرياضيين يأكلون الفاكهة في كثير من الأحيان أثناء وبعد التمرين.

صحة القلب

تعتبر الفواكه مثل المشمش والتفاح والموز والشمام والتوت والجريب فروت والبرتقال رائعة لحماية قلبك لأنها غنية بالفلافونويد والكاروتينات والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

كما تحتوي الفاكهة أيضًا على فيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك وحمض الفوليك، وكلها تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول والوقاية من الأمراض مثل السكتة الدماغية وتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

الحماية من السرطان:

الفواكه الغنية بالفيتامينات مفيدة للوقاية والعلاج من العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الكبد وسرطان الثدي، وتشمل الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي، وما إلى ذلك، فعند تناولها بانتظام تتمتع الفواكه بالقدرة على إظهار خصائص حماية الكبد التي تساعد في التخلص من السرطان.