150 عملًا فبنيًا.. 8 معلومات عن الفنانة ليلى نصر
بعد صراع طويل مع المرض، فارقت الفنانة ليلى نصر، الحياة عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وهو ما أكدته الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، قائلًة إن الفنانة رحلت عن عالمنا منذ بضع ساعات، ولا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.
«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة ليلى نصر..
- ليلي نصر ممثلة مصرية ولدت عام 1938، شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية أشهرها "ذئاب الجبل، التوأم، حديث الصباح والمساء، عصافير النيل".
- أول أعمالها السينمائية كانت عام 1960 بمشاركتها في بطولة فيلم "قلب في الظلام" مع رشدي أباظة وإيمان ومحمود المليجي.
- تزوجت الفنانة ليلى نصر من المخرج جمال الدماطي وهي والدة الفنانة راقية الدماطي وشاركت فى عشرات الأعمال الفنية والدامية.
- 2018 كانت آخر أعمال ليلى نصر، حيث شاركت في مسلسل “الأب الروحي” مع أحمد عبد العزيز وسوسن بدر .
- شاركت ليلى في عدة أفلام تليفزيونية أبرزها الاتحاد النسائي وخدمة إنسانية، وبالإضافة إلي فوازير عمو فؤاد رجل أعمال، عمو فؤاد رئيس تحرير، عمو فؤاد ويا الأجداد، مدرسة عمو فؤاد، المتزوجون في التاريخ وفطوطة والأفلام مع النجم سمير غانم.
- حرصت الفنانة ليلى نصر، على حضور جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، التى أقيمت بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، منذ عام مضى تقريبا ، مستندة على عكاز في يدها، وهو ما جذب الأنظار لها، وتصدرت من خلال هذه اللقطة محركات البحث.
- بلغ عدد أعمالها الفنية المتنوعة بين سينما ومسرح ودراما 150 عملًا فنيًا، وشاركت فى العديد من الأعمال الفنية عددًا من كبار الفنانين على رأسهم الفنانة سهير البابلي، ومحمود الجندي وغيرهما.
- وتعرضت الفنانة الراحلة لغيبوبة سكر أدت إلى عدة مضاعفات وتم احتجازها بالرّعاية المركزة بأحد المستشفيات.