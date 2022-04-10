الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

150 عملًا فبنيًا.. 8 معلومات عن الفنانة ليلى نصر

الراحلة ليلى نصر
الراحلة ليلى نصر

بعد صراع طويل مع المرض، فارقت الفنانة ليلى نصر، الحياة عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وهو ما أكدته الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، قائلًة إن الفنانة رحلت عن عالمنا منذ بضع ساعات، ولا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة ليلى نصر..

  1. ليلي نصر ممثلة مصرية ولدت عام 1938، شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية أشهرها "ذئاب الجبل، التوأم، حديث الصباح والمساء، عصافير النيل".
  2. أول أعمالها السينمائية كانت عام 1960 بمشاركتها في بطولة فيلم "قلب في الظلام" مع رشدي أباظة وإيمان ومحمود المليجي.
  3. تزوجت الفنانة ليلى نصر من المخرج جمال الدماطي وهي والدة الفنانة راقية الدماطي وشاركت فى عشرات الأعمال الفنية والدامية.
  4. 2018 كانت  آخر أعمال ليلى نصر، حيث شاركت في مسلسل “الأب الروحي” مع أحمد عبد العزيز وسوسن بدر .
  5. شاركت ليلى في عدة أفلام تليفزيونية أبرزها الاتحاد النسائي وخدمة إنسانية، وبالإضافة إلي فوازير عمو فؤاد رجل أعمال، عمو فؤاد رئيس تحرير، عمو فؤاد ويا الأجداد، مدرسة عمو فؤاد، المتزوجون في التاريخ وفطوطة والأفلام مع النجم سمير غانم.
  6. حرصت الفنانة ليلى نصر، على حضور جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، التى أقيمت بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، منذ عام مضى تقريبا ، مستندة على عكاز في يدها، وهو ما جذب الأنظار لها، وتصدرت من خلال هذه اللقطة محركات البحث.
  7. بلغ عدد أعمالها الفنية المتنوعة بين سينما ومسرح ودراما 150 عملًا فنيًا، وشاركت فى العديد من الأعمال الفنية عددًا من كبار الفنانين على رأسهم الفنانة سهير البابلي، ومحمود الجندي وغيرهما.
  8. وتعرضت الفنانة الراحلة لغيبوبة سكر أدت إلى عدة مضاعفات وتم احتجازها بالرّعاية المركزة بأحد المستشفيات.
ليلي نصر وفاة الفنانة الفنانة نهال عنبر مجلس نقابة المهن التمثيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 8| «بطلان» يقع في حب العايقة «سندس»

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

الاختيار 3 الحلقة 8.. دور السيسى فى لم شمل القوى السياسية بعد فشل المعزول مرسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي لن يُغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع