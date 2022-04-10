150 عملًا فبنيًا.. 8 معلومات عن الفنانة ليلى نصر

بعد صراع طويل مع المرض، فارقت الفنانة ليلى نصر، الحياة عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وهو ما أكدته الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، قائلًة إن الفنانة رحلت عن عالمنا منذ بضع ساعات، ولا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة ليلى نصر..