64 مناسبة وعيد تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في «برمودة»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببدء شهر برمودة ثامن شهور السنة القبطية.

وتحتفل الكنيسة في شهر برمودة بعدة مناسبات تنشرها الدستور في السطور التالية:

1- نياحة القديس سلوانس الراهب

2- نياحة هارون الكاهن

3- غارة عربان الصعيد علي برية شيهيت

4- استشهاد القديس خرستوفورس

5- نياحة البابا يوأنس التاسع البطريرك الواحد والثمانين

6- نياحة البابا ميخائيل الاسكندرى ال71

7- نياحة يوحنا أسقف أورشليم

8- استشهاد بقطر وداكيوس وأكاكيوس وإيرينى العذراء ومن معهم من القرن الرابع الميلادى

9- نياحة حزقيال بن بوزي النبى

11- استشهاد القديس هيباتيوس أسقف غنغرة

12- ظهور الرب لتوما

13- نياحة مريم المصرية السائحة

14- نياحة يواقيم البار والد العذراء أم الاله

15- نياحة القديس مقرفيوس

16- نياحة أغابيس وتاودورة والقديس أبي مقروفة

17- استشهاد اغابى وإيرينى وصوفيا

18- استشهاد 150 شهيد على يد ملك الفرس

19- ظهور أية على يد البابا سانوتيوس الخامس والخمسين الاسكندرى

20- نياحة القس زوسيما الراهب

21- نياحة الانبا إيساك تلميذ أبللو

22- نياحة البابا غبريال بن بطريك الثانى

23- نياحة القديسة ثيؤدورة

24- تذكار انبا يوحنا اسقف غزة

25- نياحة الكسندروس أسقف اورشليم

26- التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل

27- تذكار انبا انطونيوس اسقف طموه

28- استشهاد انبا يشوع وانبا يوسف تلميذى القديس مليوس بجبل خوراسان

29- نياحة انبا يوأنس بابا الإسكندرية ال105

30- تذكار ديونيسة الشماسة وتذكار ميديوس الشهيد

31- نياحة البابا مكسيموس الاسكندرى 15

32- نياحة الانبا باخوم الكبير

33- تكريس كنيسة القديس أغابوس الرسول

34- تذكار تكريس أول هيكل للقديس نيقولاوس

35- نياحة القديسة الكسندرة الملكة

36- تذكار نياحة البابا مرقس السادس البطريرك 101

37- استشهاد أنتيباس تلميذ يوحنا الرسول أسقف مدينة برغامس

38- استشهاد القديس يعقوب بن زبدى الرسول

39- استشهاد أرسانيوس مملوك سوسيتيوس

40- استشهاد اوسابيوس وأبامون الشماس

41- استشهاد سمعان الارمنى أسقف الفرس و150 شهيد معه

42- استشهاد القديس ببنودة من دندرة

43- استشهاد السعيد يوحنا أبو نجاح الكبير

44- استشهاد الرئيس أبو العلا فهد بن إبراهيم وزملائه

45- استشهاد داود الراهب

46- التذكار الشهري لوالدة الاله القديسة مريم العذراء

47- نياحة القديس بروثاوس قس أثينا

48- نياحة البابا الكسندروس الاسكندرى ال19

49- نياحة البابا مرقس الثانى

50- نياحة البابا خائيل الاسكندرى

51- نياحة القديس اسحق الهوزيني

52- استشهاد مار جرجس الرومانى

53- استشهاد سنا الجندى رفيق إيسيذيروس

54- نياحة القديس البابا سانوتيوس الأول ال55

55- استشهاد القديس سارة ووالديها

56- تذكار القديس ببنوده المتوحد

57- استشهاد سوسيتيوس بن سوسيبطرس

58- استشهاد البابا يوأنس الاسكندرىال78

59- استشهاد بقطر بن رومانيوس

60- استشهاد ميليوس الناسك

61- استشهاد القديسة باسالسفوس ومن معها بجبل خورسان

62- نياحة أرسطوس الرسول

63- نياحة القديس أكاكيوس أسقف أورشليم ومن معه

64- استشهاد مارمرقس الرسول اول باباوات الاسكندرية