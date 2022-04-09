الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الطن بـ22 ألف جنيه.. حديد عز ترفع الأسعار للمرة الثانية فى أقل من 10 أيام غدا

حديد
حديد

كشفت مصادر عن ارتفاع أسعار الحديد في شركة «حديد عز» ابتداء من الغد 10 أبريل.

وارتفع سعر حديد الصاج لـ 2500 جنيه مصري للطن، لتسجل الأسعار 21930 جنيهاً للطن أساسي، تسليم أرض المصنع.

فيما أكدت المصادر لـ«الدستور»، أن هذه الزيادة هي الثانية في أقل من 8 أيام، ليرتفع أسعار الحديد مطلع شهر أبريل الجاري نحو 3000 جنيهًا للطن الصاج المسطح.

واختتم بأن الشركة أرسلت لعملائها من الوكلاء والموزعين برسائل SMS بأسعار الحديد الجديدة والمحلية للتعاقدات الجديدة اعتبارًا من 10 أبريل 2022 تسليم أرض المصنع 21930 جنيهًا للطن أساسي 25000 جنيها، شامل ضريبة القيمة المضافة.

ورفعت شركات الحديد أسعار حديد التسليح قبل نحو أسبوع أسعارها رسميًا، اعتبارًا من 1/4/2022، 3000 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، حيث راسلت الشركات عملاؤها عبر رسائل موبايل قصيرة، تخبرهم فيها أنها رفعت أسعارها من الأطوال واللفائف لتبدأ من 19900 جنيه/طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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