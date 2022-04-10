تحرير 12 محضر مخالفة للاشتراطات الصحية بالمنصورة (صور)

وجهت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بقيادة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية و الخيم الرمضانية بنطاق مدينة المنصورة.

وقام فريق مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة بالمرور على المطاعم والخيام الرمضانية حيث تم المرور علي 8 منشآت غذائية منها 6 مرخص وعدد 2 خيمة غير مرخصة وبها خطر داهم وتم إبلاغ الحي للاغلاق والتنبيه بعدم إقامة خيام رمضانية دون الرجوع لمديرية الصحة .

وحرر 3 محاضر اشتراطات و9 محاضر شهادات صحية بإجمالي 12 محضر.

كما تم اعدام 70 كجم اغذية متنوعة فاسدة شملت “20 كيلو دجاج متبل، 15كيلو برجر، 20كيلو ممبار، 5 كيلو سمبوسك، 180 لتر زيت محروق، 10 كيلو صوص ديمجلاس”.

وتم سحب 8 عينات مطهية أرسلت إلى المعامل المشتركة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة.