الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 12 محضر مخالفة للاشتراطات الصحية بالمنصورة (صور)

جانب من الحمله
جانب من الحمله

وجهت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بقيادة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية و الخيم الرمضانية بنطاق مدينة المنصورة.

IMG-20220409-WA0020_1

وقام فريق مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة بالمرور على المطاعم والخيام الرمضانية حيث تم المرور علي 8 منشآت غذائية منها 6 مرخص  وعدد 2 خيمة غير مرخصة وبها خطر داهم وتم إبلاغ الحي للاغلاق والتنبيه بعدم إقامة خيام رمضانية دون الرجوع لمديرية الصحة .

وحرر 3 محاضر اشتراطات و9 محاضر شهادات صحية بإجمالي 12 محضر.

IMG-20220409-WA0021_1

كما تم اعدام 70 كجم اغذية متنوعة فاسدة شملت “20 كيلو دجاج متبل، 15كيلو برجر، 20كيلو ممبار، 5 كيلو  سمبوسك، 180 لتر زيت محروق، 10 كيلو صوص ديمجلاس”.

وتم سحب 8 عينات مطهية أرسلت إلى المعامل المشتركة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه.

IMG-20220409-WA0022

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات  وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة.

مديرية الشئون الصحية الدقهلية وكيل وزارة الصحة حملة مكبرة المنشآت الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 8| «بطلان» يقع في حب العايقة «سندس»

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

الاختيار 3 الحلقة 8| ملخص 7 حلقات.. مرسى وجماعته يحاولون فرض سيطرتهم على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي لن يُغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع