العائدون الحلقة 8.. هيئة الإغاثة سبيل داعش في تهريب تمويلاتهم

ظهر أحد قائدي تنظيم داعش وهو متخفي الوجه بالحلقة الثامنة من مسلسل العائدون، الذي يعرض على قناة dmc خلال شهر رمضان.

وظهرت الشحنة مغطاة بـ «لوجو» هيئة الإغاثة، وداخلها مبالغ كبيرة من المال فئة «الدولارات».

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.