السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

موسكو: التعاون الفضائى مع الغرب سيعود بعد أن تدرك القيادة الغربية ضرر العقوبات

جريدة الدستور

أعرب مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روجوزين عن ثقته بأن التعاون الفضائي مع الغرب سيعود إلى سابق عهده، عند وصول قيادة غربية تدرك أن العقوبات تضر بالجميع.


وفي تصريح لقناة (أرتي) الروسية، قال روجوزين: "بغض النظر عن مدى صرامة العقوبات، نرى أن قطع التعاون الفضائي مع الغرب بشكل كامل أمر غير ممكن، وأن العلاقات ستعود إلى سابق عهدها". 
وأضاف روجوزين: "سيأتي مسئولون آخرون ليحللوا الوضع ويفهموا أن العقوبات حرب اقتصادية تلحق الضرر بجميع الأطراف.. وبمجرد أن يفهموا ذلك سيعود التعاون بشكل أو بآخر".
ولفت روجوزين إلى أن الوكالة الروسية تسعى لتطوير العلاقات مع الصين، حيث إن بكين "لم تبتعد مليمترا واحدا عن موقع التعاون مع روسيا خلال الشهر والنصف الماضية".
وأكد أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي يمكن التعاون معها حاليا في مشاريع الفضاء.
وأوضح روجوزين: "هناك دول لا تنتمي إلى الغرب كدول أمريكا اللاتينية، والدول الأفريقية، ودول جنوب شرق آسيا، والهند والعديد من البلدان الأخرى التي لديها طموحاتها الخاصة في الفضاء".
واختتم مدير وكالة الفضاء الروسية تصريحاته قائلا إن العديد من هذه الدول "لديها بنية تحتية متطورة للعمل في الفضاء، وهم شركاء جيدون بالنسبة لنا".

موسكو التعاون الفضائي

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