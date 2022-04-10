أحلام سعيدة الحلقة 8| «فريدة هانم» تقارن بين الرجل والمرأة من مواليد برج الجوزاء

كشفت النجمة يسرا في الحلقة الثامنة من مسلسلها الجديد “أحلام سعيدة” الذي تشارك به في سباق الدراما الرمضانية 2022، الفرق بين الرجل والمرأة من مواليد برج الجوزاء، تقلبهم المزاجي الشديد ففي بعض الأحيان يكون سعيداً وفجأة يصيبه حزن ما بدون أي سبب واضح.

وأوضحت النجمة يسرا “فريدة هانم"، صفات مواليد برج الجوزاء والذي يتمتعون بالطيبة الشديدة، وما يرونه في أحلامهم يتحقق، سواء كانت أخباراً جيدة أو سيئة، هذا بالإضافة إلى أن لهم جانب يمتاز بالعصبية أيضاً، وهو ما يجعلها تنتقم من أقرب الناس إليها إن تعرضوا لها بالأذى، وهذا مثل ما تقوم به فريدة تجاه أخيها صالح (عماد رشاد).

أما بالنسبة للرجال، فإن قانون مسلسل أحلام سعيدة يرى أن الرجل الجوزاء أكثر شرًا من المرأة الجوزاء، وهذه الحالة تنطبق على شخصية صالح، الذي تتهمه فريدة بمحاولة قتلها، وارتكاب جريمة قتل أخرى منذ سنوات.

قصة وأحداث مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل "أحلام سعيدة" في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويًا ليخضن معًا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.

أبطال وصناع مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل “أحلام سعيدة” من تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولته كل من: يسرا، وغادة عادل، ومى كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجى، وميسرة، وتامر هجرس، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين.