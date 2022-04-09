السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري في الدوري

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

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