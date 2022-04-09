خالد بن سلمان يشيد بنقل منصور هادى السلطة لمجلس القيادة الرئاسى

أشاد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، السبت، بالخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية.

وأوضح خالد بن سلمان أن هذه الخطوة أجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تصريحات عبر حسابه على تويتر مساء اليوم، إن الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار.

وأكد خالد بن سلمان على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، أكد في وقت سابق اليوم العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن المجلس هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضًا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين اليمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن العليمي، في كلمة موجهة للشعب اليمني، تعهد مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن "بأن يحافظ مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن على الدستور والثوابت الوطنية، مؤكدًا التزامه التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض (ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية).