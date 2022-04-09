السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 8.. دور السيسى فى لم شمل القوى السياسية بعد فشل المعزول مرسى

الاختيار 3
الاختيار 3

عرضت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3 فيديو للفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حينها، خلال دعوته القوى السياسية للحوار مع رئاسة الجمهورية في ديسمبر 2012 لتهدئة الأوضاع، بعد فشل المعزول محمد مرسي في لم شمل المعارضين على الإعلان الدستوري المكمل الذي أعدته الجماعة الإرهابية لخدمة مصالحها على حساب الشعب.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية، بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبوضيف.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

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الاختيار 3 الحلقة 8.. دور السيسى فى لم شمل القوى السياسية بعد فشل المعزول مرسى

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