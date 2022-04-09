البرلمان الباكستانى يوافق على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

صوت البرلمان الباكستاني، مساء اليوم، لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

ووافق 172 نائبا على مشروع قانون حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ليتم إقالته رسميا من منصبه وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف.

وكان رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر أعلن، عن استقالته مع بدء جلسة سحب الثقة من حكومة خان اليوم.

يأتي ذلك فيما تشهد البلاد انتشار مكثف للجيش الباكستاني في شوارع العاصمة إسلام آباد قبيل التصويت على عزل رئيس الوزراء عمران خان.

وكان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) رفع جلسة اليوم إلى مطلع بعد الظهر بعد مواجهات كلامية استمرت 30 دقيقة ولم يحضر خان الجلسة.

ويتوقع اختيار شهباز شريف زعيم الرابطة الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاثة مرات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم السبت أن الولايات المتحدة ستستمر في متابعة تطورات الوضع في باكستان، وأنها تؤيد العملية الدستورية وتطبيق حكم القانون هناك.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر "سنستمر فى متابعة هذه التطورات عن كثب، ونحترم ونؤيد العملية الدستورية وتطبيق حكم القانون فى باكستان، لكننا نؤكد - للمرة الرابعة - أنه لا أساس من الصحة على الإطلاق لما تردد من ادعاءات تزعم وجود مؤامرة أمريكية للاطاحة بحكومة إسلام آباد".

وأكدت: نرفض بشدة اتهامات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للولايات المتحدة بالتآمر للإطاحة بالحكومة فى إسلام آباد، ودعوني أقول بمنتهى الصراحة إنه لا صحة على الإطلاق لهذه الادعاءات.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستانى كان اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشئون السياسية الباكستانية وبالتآمر للإطاحة بنظام حكمه من خلال تشجيع التحركات الرامية لحجب الثقة عن حكومته فى البرلمان.