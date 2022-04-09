المشوار الحلقة 8| «ورد» تخدع صديقتها وتدعي خيانة «ماهر» لها

تصاعدت أحداث مسلسل “المشوار”، حيث شهدت الحلقة الثامنة كواليس خطة ورد “دينا الشربيني” وماهر "محمد رمضان" للهروب من عصابة وجيه “أحمد كمال”.

وخلال الأحداث، اختلقت "ورد" لصديقتها عزة (ندى موسى)، حدوث مشاجرة بينها وزوجها “ماهر” مُدعيًة أنه يخونها، ليزورها ماهر في منزلها ويتشاجر معها أمام الجيران، حتى اضطر شامل (أحمد صفوت) تركهما في المنزل والذهاب مع عزة إلى الفرح.

وفي الوقت نفسه، لم تعلم ورد حتى الآن أن عصابة وجيه قد خطفوا ابن شقيقتها، فقد سمع ماهر المكالمة، ولم يخبرها حتى الآن بالأمر، وانتهت الحلقة على بصدمة ماهر، دون أن نعرف خطوتهما المقبلة.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.