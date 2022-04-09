أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

تفاعل واسع حظيت به الحلقة الثامنة من مسلسل «الاختيار 3» الذي يعرض هذا العام تحت عنوان «القرار»، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3، لقاءً ثلاثيًا جمع المشير محمد حسين طنطاوي، واللواء عبدالفتاح السيسي، والقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية حينها محمد مرسي.

تسريبات وحقائق تُعرض لأول مرة عن محمد مرسي وفترة ما قبل إعلان الإنتخابات الرئاسية "٢٠ يونيو ٢٠١٢"



اتفرج على مسلسل #الاختيار٣ حصرياً في جميع أنحاء العالم على #WATCHIT

من هنا https://t.co/hznYX2uKwo#رمضانك_عندنا والسنة دي مش زي أي سنة!

اشترك الآن pic.twitter.com/j8RfyoIDvG — WATCH IT (@WatchiTMENA) April 9, 2022

وخلال اللقاء قال المشير محمد حسين طنطاوي: «أنا بتابع السيسي من أيام ما كان مقدم ومش بس يؤتمن على الجيش ده يؤتمن على البلد بحالها».

وقال طنطاوي: «اللي حصل هو المفروض ميكنش موجود عشان يبقى الكلام دا بيني وبينك.. بس دا يعني مش ابني».

ليرد مرسي: «أنا عارف العلاقة دي إلى أي مدى أنا عارف الثقة»، بينما قال طنطاوي: «وبعدين على فكرة قربه من الله وإخلاصه لله الحمد لله».

ليرد السيسي: « يارب أكون كدا».

وتابع مرسي: «سيادة اللواء عبدالفتاح السيسي الشخصية الحقيقية.. إحنا بنعتبره من الأسس اللي مع حضرتك الدراع الأساسية يعني مش هنقول الدراع اليمين»، ليرد المشير: «دا من زمان أنا حاطط عيني عليه».

ودار حوار بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال مرسي: «النتيجة متتغييرش لإن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة.. الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسئولية، لا أتمنى ذلك ولا أوافق عليه».

وقال المشير: «لو حصل، وجهة ما حاولت تضرم النار في البلد هتبقى مصيبة على البلد وعلينا كلنا.. خد بالك من دي وخليهم مفيش داعي للحاجات دي».

مرسي: «االتصرف الموجود لشعور الموجود تلقائي شعبي وليس مخطط له، ليقاطعه المشير: «لأ مخطط له».

وطلب مرسي إلغاء قرار حل مجلس الشعب، وقال المشير: «ليس من سلطتي إلغاء القرار ده قرار محكمة والتنفيذ حاجة والقرار حاجة».

ليقول مرسي: «استمع إلي» ليرد المشير: «استمعت إليك كتير جدا».

وقال مرسي: اقترحت إلغاء القرار، أو إحالته إلى الفتوى والتشريع لحد ما يقول رأيه، ليرد المشير: «لو جمعت المجلس وعرضت عليهم محدش هيوافق عليه».

مرسي: «إذا استشعر الناس لتغيير النتيجة» ليقاطعه المشير: «شعب مين وألا قصدك فئة معينة.. معظم الشعب بيقول كلام تاني».

مرسي: «تغيير النتيجة سيؤدي إلى كثير من الاضطرابات وهناك خطر حقيقي».

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية، بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبوضيف.



مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.