«suits بالعربي» الحلقة 8.. أحمد داود يخسر ليلى ويقنع زين ببراءة موظفة البورصة

كشفت الحلقة 8 من مسلسل Suits بالعربي للنجم آسر ياسين وأحمد داوود والذي يعرض بشكل حصري عبر قنوات cbc خلال السباق الرمضاني الحالي عن وقوع المحامي آدم منصور (أحمد داود) في ورطة بعدما اكتشفت ليلى (تارا عماد) حقيقة عمله بالماضي، بعدما عرض عليها آدم المساعدة في اجتياز امتحان المعادلة، لتدرك من صديقتها بأن هناك شخص يقوم بحل الامتحانات لطلبة، وعندما طلبت مقابلته، قابلها آدم وادعي بأنها صدفة.

كما نجح آدم في إقناع زين ثابت (آسر ياسين) ببراءة موظفة شركة البورصة وكشف له مكاسب الشركة في البورصة ليثبت له تورط مدير الشركة و المحامي الخاص بها في أعمال تخالف قانون الرقابة الإدارية.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

يعرض مسلسل" Suits بالعربي “على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحا وعلى قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً وعلى منصتي ”Watch It" و “OSN+”.

أبطال مسلسل Suits بالعربي

ويشارك أحمد داود و آسر ياسين بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، و ريم مصطفى، و محمد شاهين و تارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، و تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر أحمد داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.