استقالة رئيس البرلمان الباكستانى.. والنواب يستأنفون تصويت حجب الثقة عن حكومة خان

بدأ البرلمان الباكستاني، مساء اليوم، التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

من جهته أعلن رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر عن استقالته مع بدء جلسة سحب الثقة من حكومة خان.

يأتي ذلك فيما تشهد البلاد انتشارا مكثفا للجيش الباكستاني في شوارع العاصمة إسلام آباد قبيل التصويت على عزل رئيس الوزراء عمران خان.

وكان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) رفع جلسة اليوم إلى مطلع بعد الظهر بعد مواجهات كلامية استمرت 30 دقيقة ولم يحضر خان الجلسة.

وبات مصير خان الذي انتخب عام 2018، شبه محسوم إذ يتوقع أن تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة لأن بعض حلفاء عمران خان في الائتلاف الحاكم انشقوا عنه فيما أعلن أعضاء في حزبه "حركة إنصاف" عن أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.

ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتًا بينما تحتاج إلى 172 صوتًا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.

ويتوقع اختيار شهباز شريف زعيم الرابطة الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاثة مرات.

متابعة تطورات الوضع في باكستان

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ستستمر في متابعة تطورات الوضع في باكستان، وأنها تؤيد العملية الدستورية وتطبيق حكم القانون هناك.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر "سنستمر فى متابعة هذه التطورات عن كثب، ونحترم ونؤيد العملية الدستورية وتطبيق حكم القانون فى باكستان، لكننا نؤكد - للمرة الرابعة - أنه لا أساس من الصحة على الإطلاق لما تردد من ادعاءات تزعم وجود مؤامرة أمريكية للاطاحة بحكومة إسلام آباد".

وأكدت: نرفض بشدة اتهامات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للولايات المتحدة بالتآمر للإطاحة بالحكومة فى إسلام آباد، ودعوني أقول بمنتهى الصراحة أنه لا صحة على الإطلاق لهذه الادعاءات.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستانى كان اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشئون السياسية الباكستانية وبالتآمر للإطاحة بنظام حكمه من خلال تشجيع التحركات الرامية لحجب الثقة عن حكومته فى البرلمان.