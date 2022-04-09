السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بسبب انتهاك السياسات.. «جوجل» تحذف عددًا من التطبيقات على متجرها

جوجل
جوجل

أزالت جوجل العديد من التطبيقات من متجر Play الخاص بها بعد أن اكتشفت الشركة أن هذه التطبيقات كانت تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين بما في ذلك الموقع وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.


وقالت جوجل Google وفقا لموقع "جادجت360" إنها "تتخذ الإجراء المناسب" بانتظام ضد التطبيقات التي لا تمتثل لسياساتها.


وتضمنت أحدث مجموعة أكثر من عشرة تطبيقات تم حذفها من متجر Google Play.


وقال تقرير، إن هذه التطبيقات تحتوي على رموز خبيثة جمعت بيانات الأشخاص، مضيفًا أنه تم تنزيل بعض التطبيقات أكثر من 10 ملايين مرة.


وأضافت جوجل: "يجب أن تمتثل جميع التطبيقات على Google Play لسياساتنا، بغض النظر عن المطور".
ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم جوجل Google قوله: "عندما نحدد أن تطبيقًا ما ينتهك هذه السياسات، فإننا نتخذ الإجراء المناسب".

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