السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تعلن عودة 32 سائقًا روسيًا من أوكرانيا

تاتيانا موسكالكوفا
تاتيانا موسكالكوفا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، مساء اليوم السبت، أن 32 سائقا روسيا كانوا محتجزين في أوكرانيا قد أعيدوا إلى بلادهم.

وأضافت موسكالكوفا: "بمشاركة معهد مفوض حقوق الإنسان في روسيا، تم تبادل سائقي الشاحنات. وعاد 32 سائقا روسيا و20 سائقا أوكرانيا إلى ديارهم، بالإضافة إلى عدد من مواطني بيلاروس.. نحن سعداء للغاية بعودة مواطنينا إلى وطنهم"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وفي أوائل أبريل ذكرت موسكالكوفا أنها تلقت أكثر من 100 شكوى من أقارب سائقي الشاحنات الروس المحتجزين في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا، أعلنت من جهتها قبل قليل، أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي، أتاحت تحرير 12 جنديا و14 مدنيا أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك: "بناء على أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمت اليوم عملية ثالثة لتبادل الأسرى. عاد 12 من جنودنا، بينهم امرأة ضابطة، إلى الوطن. تمكنا أيضا من تحرير 14 مدنيا بينهم تسع نساء، ما مجموعه 26 شخصا".

وسبق أن قام الأوكرانيون والروس بعمليات تبادل عدة منذ بدء الغزو في 24 فبراير، لكن لم تصدر تأكيدات رسمية من الجانبين في كل مرة.

وفي الأول من أبريل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن روس لم تحدد عددهم مقابل تحرير 86 من جنودها.

في سياق متصل طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، في وقت سابق اليوم السبت، "ردًا عالميًا شديدًا" بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك، حيث كان يتجمع مدنيون هربًا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.

وقال "زيلينسكي" في رسالة مصورة متحدثًا عن الهجوم الصاروخي، الذي أسفر الجمعة عن سقوط 52 قتيلًا بينهم خمسة أطفال وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية "هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها".

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