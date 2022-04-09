السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وائل ترك: تشابه الملامح وراء مشاركتى فى ملحمة «الاختيار 3»

وائل ترك
وائل ترك

يشارك الفنان وائل ترك في أكثر من عمل فني خلال موسم رمضان الجاري، محققًا نجاحًا لافتًا في تجسيده لشخصية “القاضي” في ملف سري أمام الفنان هاني سلامة، و“الإرهابي مجدي محمد سالم” في الاختيار.

وأعرب وائل، لـ“الدستور” عن سعادته البالغة لردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها بسبب مسلسل “ملف سري والاختيار”، لافتًا إلى أنه تلقى تهنئة من الفنانة رحاب الجمل ومادلين طبر بسبب إبداء إعجابهم بأدائه التمثيلي.

وعن مسلسل “ملف سري”، قال ترك إن أيمن عبد الخالق مساعد المخرج هو من رشحه للدور بسبب مشاهدة الأخير له في مسلسل “إلا أنا” حيث جسد دور قاضي بإتقان، وبالفعل تم الموافقة عليه، مؤكدًا أنه ذاكر جيدًا شخصية القاضي وبذل مجهودًا كبيرًا وحرص على حضور جلسات حقيقية في المحاكم لدراسة الشخصية بشكل دقيق وجيد وملاحظة ردود أفعال القاضي، حرصًا منه على تقمص الدور بشكل جيد وملفت.

أضاف أنه يظهر بدور صديق هاني سلامة ويتولى قضية الأخير بعد تنازله عن عمله في القضاء، ليحاكم أبطال المسلسل بالكامل، مشيرًا إلى ان أحداث العمل ستشهد العديد من المفاجآت خلال الحلقات المقبلة.

أما عن مسلسل “الاختيار 3” فأعرب وائل ترك عن فخره بالمشاركة في هذه الملحمة العظيمة، وإبراز الحقائق والوقائع التي حدثت بالفعل في هذه الفترة، لافتًا إلى أن إبراهيم فرج مساعد المخرج هو من رشحه للدور بسبب تشابه الملامح بينه وبين الشخصية التي قدمها مردفًا:“طلعت الماكيير عملي الدقن بتاعت الإرهابي مجدي محمد سالم الذي خطط للعديد من العمليات الإرهابية بسيناء وكرداسة، ولما نزلت للمخرج بيتر ميمي تفاجأ من درجة التشابه الكبير فوافق على تقديمي للدور على الفور”.

يعرض “الاختيار 3” في الساعة الـ9:30 مساءً عبر فضائية ON، ويعاد الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، عبر فضائية ON DRAMA.

ملف سرى القاضي الاختيار قاضي مسلسل ملف سرى مسلسل الاختيار

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