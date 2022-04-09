السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«طبع الكبير» لـ«شيبة» تتجاوز نصف المليون مشاهدة فى ٤ أيام

شيبة
شيبة

حققت أغنية «طبع الكبير» للمطرب الشعبى أحمد شيبة، التى عرضت ضمن أحداث مسلسل «الكبير أوى ٦» المعروض فى موسم رمضان الحالى، ما يقرب من ٥٩٤ ألفًا و٣٤ مشاهدة منذ إذاعتها قبل ٤ أيام.

وقدم «شيبة» الأغنية فى «فرح الكبير» على «مربوحة» التى تجسد دورها الفنانة الشابة رحمة أحمد.

وخلال حفل الزواج، تم تقديم أغنية أخرى وهى «زينة الرجال» من كلماته وألحان فارس فهمى وتوزيع أشرف البرنس.

يشارك فى بطولة المسلسل كل من: أحمد مكى ورحمة أحمد ومحمد سالم وبيومى فؤاد وهشام إسماعيل وحسين أبوحجاج وليلى عزالعرب وأحمد سعد وأسما إبراهيم، تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندى.

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