السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: القوات الأوكرانية تقصف نقاطًا حدودية بالقرب من بلدة روسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال حاكم منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إن القوات الأوكرانية أطلقت قذائف هاون، مساء اليوم السبت على نقطة حدودية بالقرب من بلدة إليزافيتوفكا الروسية في منطقة كورسك.


وقال ستاروفويت - في تصريح على تليجرام، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية - "لقد تم إطلاق النار على نقطة حدودية بالقرب من بلدة إليزافيتوفكا هذا المساء من اتجاه أوكرانيا. ولم يصب أحد ولم تحدث أضرار".


وأضاف الحاكم أن حرس الحدود الروس ردوا بإطلاق النار على موقع إطلاق القذائف وقمعه.

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