بريطانيا تواجه أزمة غذائية.. والمتاجر تبيع زجاجتى زيت فقط للفرد الواحد

تشهد بريطانيا أزمة كبيرة في المواد الغذائية الأساسية، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا ما جعل العديد من المتاجر فارغة من السلع الأساسية.

وأوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس"، في تقرير لها اليوم، أن محلات البقالة والمتاجر خصصت بيع زجاجتي زيت طعام فقط لكل فرد.

ووفق الصحيفة تسببت حرب أوكرانيا في نقص كبير في زيت عباد الشمس على مستوى العالم، حيث تعد أوكرانيا المنتج الرئيسي لزيت عباد الشمس في المملكة المتحدة، ووسط الحرب المروعة في البلاد، تم تسجيل نقص هائل في هذا المنتج حيث يؤدي النقص في زيت عباد الشمس إلى زيادة الطلب على البدائل، وبالتالي خلق نقص في جميع منتجات زيت الطهي ورفع الأسعار.

وابتداءً من أمس الجمعة، سمحت بعض المتاجر لكل عميل فقط بشراء زجاجتين من أي زيت للطهي، من أجل السيطرة على النقص ويشمل ذلك زيت عباد الشمس وزيت الزيتون ومنتجات أخرى.

وقالت سلسلة ويتروز: "نريد أن نضمن استمرار حصول العملاء على خيار زيت الطهي، لذلك نطلب منهم شراء ما لا يزيد على وحدتين لكل منهما" كما توجد قيود أيضًا على التسوق عبر الإنترنت.

وتقول رسالة على موقع الويب الخاص بسلسلة ويتروز: "لمساعدة المزيد من العملاء في الحصول على السلع التي يحتاجونها، يمكنك طلب اثنين فقط من هذه الفئة".

وتم وضع نفس القيود من قبل شركة Morrisons ، والتي تسمح للمستهلك بشراء زجاجتين فقط من أي زيت للطهي في وقت واحد، ويتم تطبيق القيد أيضًا على موقع السوبر ماركت على الويب أثناء التسوق عبر الإنترنت.

وإذا حاول العميل طلب أكثر من عنصرين من أي سلعة تظهر له رسالة "تم تجاوز الحد الأقصى للكمية" في إشارة للقيود المفروضة على عمليات الشراء والنقص الشديد في السلع.

وأوضحت "ديلي إكسبريس"، أن سلاسل محلات السوبر ماركت الأخرى لا تزال بحاجة إلى تقنين أي منتجات، ومع ذلك، انخفض توافر السلع بشكل كبير.

كما اعترف تجار التجزئة الآخرون بحدوث نقص في العديد من السلع، ومن بينهم سلسلة سينسبري والتي أكدت أن الصراع في أوكرانيا يؤثر على عدد من سلاسل التوريد، بما في ذلك زيت عباد الشمس.

روسيا وأوكرانيا تسيطران على زيت الطعام

وتنتج أوكرانيا 46% من تجارة بذور عباد الشمس في العالم وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وتأتي اضطرابات سلسلة التوريد أيضًا من روسيا ، حيث تمتلك الدولة ثاني أكبر حصة في السوق، حيث تمثل 23 % من السوق العالمية.

وحذرت تقارير حكومة من أن شركات الأغذية أبلغت عن احتمال نفاد إمدادات زيت عباد الشمس في غضون أسابيع قليلة مع مواجهة بعض الشركات بالفعل لصعوبات شديدة.