السعيد وزيزو يقودان هجوم الزمالك أمام مصر المقاصة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مصر المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحازم إمام و حسام عبدالمجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيد عبدالله "نيمار" ورزاق سيسيه.