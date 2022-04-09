ضبط «طبيب» سرق جهاز التنفس الصناعى من مستشفى أوسيم

كشفت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات حادث سرقة جهاز التنفس الصناعي بمستشفى أوسيم المركزي وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طبيب النوبتجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد باكتشاف مدير المستشفى سرقة أحد الأجهزة.

ووجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بفحص الأطقم الطبية بقيادة العقيد مروان مشرف مفتش مباحث قطاع الشمال أطباء - ممرضين) ومسؤولي الصيانة وأفراد الأمن الإداري.

وتوصلت التحريات بقيادة المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم إلى أن طبيب النوبتجية وراء سرقة جهاز التنفس الصناعي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، والنقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم، ضبط المشكو في حقه بعد رصد مشاهدات له ومراجعة دفتر النوبتجية، وعثر على الجهاز بمنزله، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.