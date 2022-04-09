السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشباب والرياضة تحول مراكز التعليم المدني إلى مراكز الابتكار الشبابي والتعلم بمختلف المحافظات

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة  الدكتور أشرف صبحي عن تحويل مُسمى مراكز التعليم المدني بمختلف المحافظات التابعة للإدارة المركزية للمدن الشبابية بالوزارة؛ لتحمل اسم مراكز "الابتكار الشبابي والتعلم " سعياً  لخلق مساحات للابتكار والتعلم وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، والاستثمار الأمثل في طاقات الشباب وفق توجيهات القيادة السياسية.



يأتى ذلك بهدف تقديم الخدمات والمساحات التفاعلية لتنفيذ الأنشطة والفعاليات المركزية بمراكز الشباب المحيطة، وتقدم التعلم في ستة مسارات تدعم من خلالها مركز مصر على مؤشر الابتكار العالمي، تتمثل فى  "ريادة الاعمال، العلوم والاختراع، الثقافة والفنون، والتكنولوجيا، والرياضة والالعاب، بالاضافة الى المصريات والتراث".

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذا التطوير جاء كناتج لإدراك حقيقي بضرورة الاستثمار في الشباب، ولأهمية الدور الفعال الذي يلعبه الشباب في الابتكار وايجاد الحلول التي تدعم المناخ الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير مراكز التعليم المدني علي مستوي الجمهورية  وتحويلها إلي مراكز ابتكار شبابي وتعلم، وجذب الشباب لاستفادة من كافة الخدمات المقدمة بها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

«انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبوبكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

أزمة الميدليات| استقالة مصطفى هدهود.. ومرتضى: القرار بالصوت والصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

د.كريمة الحفناوى

العالم فى ظل العقوبات الاقتصادية

علي سعدة

سر الرقم 5

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين