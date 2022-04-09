مساعدات عسكرية ودعم مالى.. تفاصيل زيارة «جونسون» غير المعلنة إلى كييف

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشجاعته الأوكرانية، قائلًا: "أنه حتى الآن على الرغم من الدمار البغيض وقتل المدنيين، الذي تسبب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فإن زيلينيسكي استطاع إحباط أهداف بوتين الوحشية".

مساعدات عسكرية

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارته إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، بتقديم عربات مدرعة بريطانية وصواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا، مشيدًا بتجهيزات الجيش الأوكراني، بحسب "الجارديان".

وقال بعد اجتماعه مع زيلينسكي في زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية، وفقا لبيان داونينج ستريت: "إنه بسبب القيادة الحازمة للرئيس زيلينسكي والبطولة التي لا تقهر من الشعب الأوكراني وشجاعته، يتم إحباط أهداف بوتين الوحشية".

وقال البيان إن جونسون قدم مساعدة عسكرية إضافية تتمثل في 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن "لدعم أوكرانيا في هذه المرحلة الحاسمة بينما يستمر الهجوم الروسي غير القانوني".

هذا بالإضافة إلى المساعدة البريطانية التي أعلنت الجمعة عن صواريخ “Starstreak” إضافية مضادة للطائرات و800 صاروخ آخر مضاد للدبابات، إلى جانب طائرات بدون طيار "متسكعة" لـ"ضربات دقيقة" ضد الروس.

دعم مالي

في الوقت الذي عقدت فيه القوى العالمية جولة لجمع التبرعات لأوكرانيا، وعد جونسون أيضًا بتقديم 500 مليون دولار إضافية عبر البنك الدولي.

تابع: "لقد تحدت أوكرانيا الصعاب وأبعدت القوات الروسية عن بوابات كييف، محققة أعظم إنجاز في الأسلحة في القرن الحادي والعشرين".

وكان تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمزيد من التعهدات خلال زيارته المفاجئة إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار جونسون إلى أن المملكة المتحدة مستعدة لمواصلة تشديد العقوبات على روسيا الداعية للحرب "أسبوعًا بعد أسبوع" وأن بريطانيا ستسعى جاهدة للابتعاد عن الهيدروكربونات الروسية - أي الفحم والغاز والنفط.

كما أشار إلى أننا - وليس من الواضح بعد ما إذا كان جونسون يعني على وجه التحديد المملكة المتحدة أو بريطانيا وحلفائها في أوروبا وحلف شمال الأطلسي - "سنقدم الدعم حتى لا يتم غزو أوكرانيا مرة أخرى أبدًا".