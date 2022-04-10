لا يفوتك هذا المساء| تفاصيل مقابلة الرئيس السيسي مع سماح أبوبكر عزت ومفاجأة الاختيار 3

شهد مساء اليوم السبت، التاسع من أبريل، عدة أحداث مختلفة بمصر والعالم ما بين سياسة وفن واجتماع والتي يرصدها "الدستور" في نشرة "لا يفوتك هذا المساء" أبرز تلك الأحداث في السطور الأتية:

مقابلة الرئيس لـ"سماح أبو بكر"

تصدر اسمها خلال الساعات الماضية مواقع السوشيال ميديا، بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، اليوم السبت، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فهي تعد واحدة من أشهر كتاب أدب الطفل في مصر، لها باع كبير في قصص الأطفال، منها «سر الفيل الأزرق» و«يوميات ريهام» و«حروف الكرم» و«قصة حياة وكريمة» التي تعد الانطلاقة الكبيرة لها.

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الرئيس يطمئن على الجالية المصرية في أوكرانيا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج".

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تفاصيل أزمة الميدالية في نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل القرار الذي ينوي مرتضى منصور رئيس النادي اتخاذه على خلفية واقعة مصطفى هدهود نائب رئيس النادي، أمس، في نهائي كأس مصر لكرة اليد وحصوله على ميدالية خلسة.

وأكد المصدر أن رئيس الزمالك غاضب بشدة من تصرف لمعرفة تفاصيل الازمة

https://elcaptain.dostor.org/178785/%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84

مفاجأة الاختيار 3

أعلن صناع مسلسل «الاختيار ٣»، مساء اليوم السبت، عن مفاجأة مدوية سيتم عرضها في الحلقة الثامنة.

وتعددت التخمينات على منصات السوشيال ميديا، لمعرفة تفاصيل الموضوع اضغط الرابط التالى

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يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة غدًا الأحد.

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