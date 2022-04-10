الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| تفاصيل مقابلة الرئيس السيسي مع سماح أبوبكر عزت ومفاجأة الاختيار 3

الرئيس وسماح ابو
الرئيس وسماح ابو بكر

شهد مساء اليوم السبت، التاسع من أبريل، عدة أحداث مختلفة بمصر والعالم ما بين سياسة وفن واجتماع والتي يرصدها  "الدستور" في نشرة "لا يفوتك هذا المساء" أبرز تلك الأحداث في السطور الأتية:

 

مقابلة الرئيس لـ"سماح أبو بكر"

تصدر اسمها خلال الساعات الماضية مواقع السوشيال ميديا، بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، اليوم السبت، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فهي تعد واحدة من أشهر كتاب أدب الطفل في مصر، لها باع كبير في قصص الأطفال، منها «سر الفيل الأزرق» و«يوميات ريهام» و«حروف الكرم» و«قصة حياة وكريمة» التي تعد الانطلاقة الكبيرة لها. 

لمعرفة تفاصيل مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أضغط الرابط التالى

https://www.dostor.org/4053471

 

الرئيس يطمئن على الجالية المصرية في أوكرانيا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج".

لمعرفة تفاصيل الاجتماع أضغط الرابط التالى 

https://www.dostor.org/4053328

 

تفاصيل أزمة الميدالية في نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل القرار الذي ينوي مرتضى منصور رئيس النادي اتخاذه على خلفية واقعة مصطفى هدهود نائب رئيس النادي، أمس، في نهائي كأس مصر لكرة اليد وحصوله على ميدالية خلسة.

 

وأكد المصدر أن رئيس الزمالك غاضب بشدة من تصرف لمعرفة تفاصيل الازمة 

https://elcaptain.dostor.org/178785/%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84

 

مفاجأة الاختيار 3

أعلن صناع  مسلسل «الاختيار ٣»، مساء اليوم السبت، عن مفاجأة مدوية سيتم عرضها في الحلقة الثامنة.

وتعددت التخمينات على منصات السوشيال ميديا، لمعرفة تفاصيل الموضوع اضغط الرابط التالى

https://www.dostor.org/4053408

 

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة غدًا الأحد.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى 

https://www.dostor.org/4053432

مرتضى منصور الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية الجاليات المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم

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وائل لطفي

عام الحزن في مصر

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