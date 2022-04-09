أزمة الميدليات| استقالة مصطفى هدهود.. ومرتضى: القرار بالصوت والصورة

تقدم مصطفى هدهود، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك باستقالته من منصبه، خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

وكان مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد دعا المجلس لعقد جلسة طارئة، اليوم الساعة 4 عصراً، لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود، نائب رئيس النادى، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر فى كرة اليد.

وقال مرتضى منصور في بيان نشره منذ قليل عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: "إلى أعضاء الجمعية العمومية المحترمين وإلي جماهير الزمالك العظيمة، لن يعلن قرار مجلس الإدارة بشأن الدكتور مصطفى هدهود إلا عقب نهاية المباريات الثلاثة التي ستقام الليلة والمباريات هي:

مباراة كرة القدم في الدوري .

مباراة كرة السلة في البطولة الأفريقية .

مبارة الكرة الطائرة في كأس مصر.

وأضاف أن ذلك يأتي حفاظا على توفير المناخ الهادئ لهذه الفرق، مشيرا إلى أنه سيذاع فيديو صوت وصورة بالقرار عقب نهاية آخر مباراة.