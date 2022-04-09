السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية: «مصر بلد واحدة لكل المصريين وستبقى عصية على الكسر»

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن مصر بلد واحدة لكل المصريين، وستظل كما هي إلى الأبد.

وأضاف زكي- في كلمته خلال إفطار الوحدة الوطنية الذي نظمته الطائفة الإنجيلية في الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر اليوم- أن "مصر سبيكة واحدة عصية على الكسر مهما كانت المخاطر التي تحيط بها".

وأكد أن الأحداث الطائفية التي تقع لن تؤثر في وحدة المصريين.

شارك في الإفطار عدد من شيوخ الأزهر والشخصيات العامة من بينهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والداعية الإسلامي الدكتور سعد الهلالي، والشيخ الدكتور مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، والكاتبة فاطمة ناعوت، وعدد من رجال الشرطة والمحليات بالقاهرة.

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