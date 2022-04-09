اعترافات موظف وزوجته فى اتهامهما بقتل نجل الثانية بمنطقة الساحل

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام موظف وزوجته بقتل نجل الثانية البالغ من العمر 3 سنوات، بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

ونستعرض في هذا التقرير اعترافات المتهمين حول الواقعة.

باستجواب المتهمين أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة بارتكابه أفعال الاعتداء المادية المفضية لوفاة المجني عليه بالاتفاق مع زوجته المتهمة الثانية، بباعث تأديبه، ولم يكونا قاصدين قتله، وذلك بأن قام بدفعه في صدره وطرحه عدة مرات أرضا؛ مما أدي إلى ارتطام رأسه من الخلف بالأرض وصفعه على وجهه حال موالاة الثانية التعدي بالضرب على المجني عليه باستخدام "زاحف" فأحدثا به العديد من الإصابات، والتي أفضت لوفاته.

وأضاف باعتياده وزوجته المتهمة الثانية بالتعدي على المجني عليه بالضرب المبرح لتربيته وتأديبه باستخدام "خرطوم"، وعن طريق حرقه بالقداحة في أماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك تربيته وتأديبه لإطاعتهما.

كما أقرت المتهمة الثانية بتحقيقات النيابة بمساهمتها رفقة زوجها المتهم الأول في أفعال الاعتداء المادية المفضية لوفاة نجلها المجني عليه بباعث تأديبه، ولم يكونا قاصدين قتله، وذلك بأن قام الأول بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "عصا" ورطم رأسه بالحائط وصفعه على وجهه حال موالاتها التعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام زاحف فأحدثا به العديد من الإصابات والتي أفضت لوفاته.

كانت قد أحالت النيابة العامة، موظفًا وزوجته للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل نجل الثانية البالغ من العمر 3 سنوات بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

جاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات: "أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م.م" - ۳۷ سنة - ملاحظ فني - (محبوس )، و" هدي ج" ۳٥ سنة - رئيس قسم بشركة للبترول "محبوسة"؛ لأنهما في يوم 20 ديسمبر 2021 وفي غضون فترات سابقة لذات العام بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة حال كون المتهمة الثانية والدة الطفل المجني عليه البالغ من العمر ثلاث سنوات وسبعة أشهر وقت حدوث الواقعة وتولى المتهمة الثانية أمر تربيته وملاحظته، ضربا الطفل المجني عليه –" ساجد م"- عمدًا مع سبق الإصرار بباعث تأديبه، وذلك بأن عقدا العزم وبيتا النية على استخدام العنف نحوه- كسبيل لتربيته- ونفاذا لما وغر بصدرهما وبدر في ذهنهما من أفكار جانبها الصواب سولت لهما نفساهما إبراح- جسد الصبي الصغير- ضربة بغير شفقة أو رحمة، وذلك بأن كال له الأول ضربات بواسطة أداة (عصا) استقرت في أنحاء متفرقة من جسده طارحًا إياه أرضًا عن طريق رطمه بالحائط وصفعه على وجهه حال تواجد المتهمة الثانية رفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره وحثه على الاستمرار في بطشه تجاه صغيرها ولموالاة التعدي على نجلها من قبلها بإشباعه ضربًا بواسطة أداة (زاحف) قاصدين من ذلك تأديبه عقب- أن قسي قلباهما المتحجران نحو نشء في عمر الزهور لم يجد عطفًا وحنانًا من قبل من حملته في بطنها ومربيه فأحدثا به مجموع الإصابات المرضية التي ذكرها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا بفعلتهما الإجرامية قتله ولكنها أفضت إلى موته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضاف قرار الإحالة: "أنهما عرضا حياة الطفل المجني عليها- "ساجد م"- وأمنه للخطر إبان تربيتهما له بأن قاما باستخدام العنف نحوه عن طريق الاعتداء عليه بالضرب المبرح وحرقه في موضع متفرقة من جسده على النحو الذي أبانه تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، وذلك باستخدام الأدوات محل الاتهام التالي على النحو المبين بالتحقيقات".

وأشار قرار الإحالة: "إلى أنهما حازا وأحرز أدوات (عصا- زاحف- خرطوم- قداحة) والمستخدمة في الاعتداء على الطفل المجني عليها المار بيانه على النحو المبين بالتحقيقات".